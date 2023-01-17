Фамилии Нет Линия Ивановы Петр Филиппович
Место рожденияДубровка Изборской волости Псковской губернии
Дата рождения02.06.1839 ст.
Дата смерти29.04.1897 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.06.1839 ст.
Дубровка Изборской волости Псковской губернии
Бракосочетание
09.11.1858 ст.
Изборск Николаевская церковь Псковской губернии
Рождение ребёнка
?.09.1862 ст.
Сын: Фамилии Нет Антоний Петрович
Мать ребёнка: Фамилии Нет Агафия Ивановна
Дубровка Изборской волости Псковской губернии
Рождение ребёнка
31.05.1864 ст.
Дочь: Фамилии Нет Фекла Петровна
Мать ребёнка: Фамилии Нет Агафия Ивановна
Дубровка Изборской волости Псковской губернии
Рождение ребёнка
05.10.1866 ст.
Сын: Иванов Иван Петрович
Мать ребёнка: Фамилии Нет Агафия Ивановна
Дубровка, Печорский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
27.09.1869 ст.
Дочь: Фамилии Нет Пелагия Петровна
Мать ребёнка: Фамилии Нет Агафия Ивановна
Дубровка Изборской волости Псковской губернии
Рождение ребёнка
21.08.1871 ст.
Дочь: Фамилии Нет Наталья Петровна
Мать ребёнка: Фамилии Нет Агафия Ивановна
Дубровка Изборской волости Псковской губернии
Рождение ребёнка
17.04.1874 ст.
Сын: Фамилии Нет Феодор Петрович
Мать ребёнка: Фамилии Нет Агафия Ивановна
Дубровка Изборской волости Псковской губернии
Рождение ребёнка
24.08.1879 ст.
Дочь: Фамилии Нет Марфа Петровна
Мать ребёнка: Фамилии Нет Агафия Ивановна
Дубровка Изборской волости Псковской губернии
Смерть
29.04.1897 ст.
Дубровка Изборской волости Псковской губернии