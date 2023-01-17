Фамилии Нет Линия Ивановы Петр Филиппович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фамилии Нет Линия Ивановы Петр Филиппович

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Место рождения

Дубровка Изборской волости Псковской губернии

Дата рождения

02.06.1839 ст.

Дата смерти

29.04.1897 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.06.1839 ст.

Отец: Иванов Филипп Изотович

Мать: Фамилии Нет Евдокия Терентьевна

Дубровка Изборской волости Псковской губернии
Бракосочетание
09.11.1858 ст.

Жена: Фамилии Нет Агафия Ивановна

Изборск Николаевская церковь Псковской губернии
Рождение ребёнка
?.09.1862 ст.

Сын: Фамилии Нет Антоний Петрович

Мать ребёнка: Фамилии Нет Агафия Ивановна

Дубровка Изборской волости Псковской губернии
Рождение ребёнка
31.05.1864 ст.

Дочь: Фамилии Нет Фекла Петровна

Мать ребёнка: Фамилии Нет Агафия Ивановна

Дубровка Изборской волости Псковской губернии
Рождение ребёнка
05.10.1866 ст.

Сын: Иванов Иван Петрович

Мать ребёнка: Фамилии Нет Агафия Ивановна

Дубровка, Печорский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
27.09.1869 ст.

Дочь: Фамилии Нет Пелагия Петровна

Мать ребёнка: Фамилии Нет Агафия Ивановна

Дубровка Изборской волости Псковской губернии
Рождение ребёнка
21.08.1871 ст.

Дочь: Фамилии Нет Наталья Петровна

Мать ребёнка: Фамилии Нет Агафия Ивановна

Дубровка Изборской волости Псковской губернии
Рождение ребёнка
17.04.1874 ст.

Сын: Фамилии Нет Феодор Петрович

Мать ребёнка: Фамилии Нет Агафия Ивановна

Дубровка Изборской волости Псковской губернии
Рождение ребёнка
24.08.1879 ст.

Дочь: Фамилии Нет Марфа Петровна

Мать ребёнка: Фамилии Нет Агафия Ивановна

Дубровка Изборской волости Псковской губернии
Смерть
29.04.1897 ст.
Дубровка Изборской волости Псковской губернии
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