Иванов Филипп Изотович
Место рожденияДубровка Изборской волости Псковской губернии
Дата рождения06.11.1814 ст.
Дата смерти1914 ст.
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Рождение
06.11.1814 ст.
Дубровка Изборской волости Псковской губернии
Бракосочетание
30.10.1837 ст.
Изборск Николаевская церковь Псковской губернии
Рождение ребёнка
02.06.1839 ст.
Сын: Фамилии Нет Линия Ивановы Петр Филиппович
Мать ребёнка: Фамилии Нет Евдокия Терентьевна
Дубровка Изборской волости Псковской губернии
Рождение ребёнка
22.11.1840 ст.
Сын: Фамилии Нет Николай Филиппович
Мать ребёнка: Фамилии Нет Евдокия Терентьевна
Дубровка Изборской волости Псковской губернии
Рождение ребёнка
01.12.1842 ст.
Сын: Фамилии Нет Николай Филиппович
Мать ребёнка: Фамилии Нет Евдокия Терентьевна
Дубровка Изборской волости Псковской губернии
Рождение ребёнка
02.05.1844 ст.
Сын: Фамилии Нет Иван Филиппович
Мать ребёнка: Фамилии Нет Евдокия Терентьевна
Дубровка Изборской волости Псковской губернии
Рождение ребёнка
10.03.1846 ст.
Сын: Фамилии Нет Алексей Филиппович
Мать ребёнка: Фамилии Нет Евдокия Терентьевна
Дубровка Изборской волости Псковской губернии
Бракосочетание
30.10.1848 ст.
Изборск Николаевская церковь Псковской губернии
Рождение ребёнка
22.07.1851 ст.
Дочь: Фамилии Нет Анна Филипповна
Мать ребёнка: Фамилии Нет Елена Игнатиевна
Дубровка Изборской волости Псковской губернии
Рождение ребёнка
17.09.1852 ст.
Дочь: Фамилии Нет Евфимия Филипповна
Мать ребёнка: Фамилии Нет Елена Игнатиевна
Дубровка Изборской волости Псковской губернии
Смерть
1914 ст.
Пестери, Сивинский муниципальный район, Пермский край