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Иванов Филипп Изотович

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Место рождения

Дубровка Изборской волости Псковской губернии

Дата рождения

06.11.1814 ст.

Дата смерти

1914 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.11.1814 ст.

Отец: Фамилии Нет Изот Лаврентьевич

Мать: Фамилии Нет Анастасия Васильевна

Дубровка Изборской волости Псковской губернии
Бракосочетание
30.10.1837 ст.

Жена: Фамилии Нет Евдокия Терентьевна

Изборск Николаевская церковь Псковской губернии
Рождение ребёнка
02.06.1839 ст.

Сын: Фамилии Нет Линия Ивановы Петр Филиппович

Мать ребёнка: Фамилии Нет Евдокия Терентьевна

Дубровка Изборской волости Псковской губернии
Рождение ребёнка
22.11.1840 ст.

Сын: Фамилии Нет Николай Филиппович

Мать ребёнка: Фамилии Нет Евдокия Терентьевна

Дубровка Изборской волости Псковской губернии
Рождение ребёнка
01.12.1842 ст.

Сын: Фамилии Нет Николай Филиппович

Мать ребёнка: Фамилии Нет Евдокия Терентьевна

Дубровка Изборской волости Псковской губернии
Рождение ребёнка
02.05.1844 ст.

Сын: Фамилии Нет Иван Филиппович

Мать ребёнка: Фамилии Нет Евдокия Терентьевна

Дубровка Изборской волости Псковской губернии
Рождение ребёнка
10.03.1846 ст.

Сын: Фамилии Нет Алексей Филиппович

Мать ребёнка: Фамилии Нет Евдокия Терентьевна

Дубровка Изборской волости Псковской губернии
Бракосочетание
30.10.1848 ст.

Жена: Фамилии Нет Елена Игнатиевна

Изборск Николаевская церковь Псковской губернии
Рождение ребёнка
22.07.1851 ст.

Дочь: Фамилии Нет Анна Филипповна

Мать ребёнка: Фамилии Нет Елена Игнатиевна

Дубровка Изборской волости Псковской губернии
Рождение ребёнка
17.09.1852 ст.

Дочь: Фамилии Нет Евфимия Филипповна

Мать ребёнка: Фамилии Нет Елена Игнатиевна

Дубровка Изборской волости Псковской губернии
Смерть
1914 ст.
Пестери, Сивинский муниципальный район, Пермский край
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