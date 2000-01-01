Фамилии Нет Алексей Филиппович
Место рожденияДубровка Изборской волости Псковской губернии
Дата рождения10.03.1846 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
10.03.1846 ст.
Дубровка Изборской волости Псковской губернии
Бракосочетание
02.07.1867 ст.
Изборск Николаевская церковь Псковской губернии
Рождение ребёнка
26.11.1868 ст.
Дочь: Фамилии Нет Екатерина Алексеевна
Мать ребёнка: Фамилии Нет Софья Богданова
Дубровка Изборской волости Псковской губернии
Рождение ребёнка
25.08.1870 ст.
Дочь: Фамилии Нет Марфа Алексеевна
Мать ребёнка: Фамилии Нет Софья Богданова
Дубровка Изборской волости Псковской губернии
Рождение ребёнка
23.05.1872 ст.
Сын: Фамилии Нет Георгий Алексеевич
Мать ребёнка: Фамилии Нет Софья Богданова
Дубровка Изборской волости Псковской губернии
Смерть
Неизвестно