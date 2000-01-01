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Фамилии Нет Алексей Филиппович

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Место рождения

Дубровка Изборской волости Псковской губернии

Дата рождения

10.03.1846 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.03.1846 ст.

Отец: Иванов Филипп Изотович

Мать: Фамилии Нет Евдокия Терентьевна

Дубровка Изборской волости Псковской губернии
Бракосочетание
02.07.1867 ст.

Жена: Фамилии Нет Софья Богданова

Изборск Николаевская церковь Псковской губернии
Рождение ребёнка
26.11.1868 ст.

Дочь: Фамилии Нет Екатерина Алексеевна

Мать ребёнка: Фамилии Нет Софья Богданова

Дубровка Изборской волости Псковской губернии
Рождение ребёнка
25.08.1870 ст.

Дочь: Фамилии Нет Марфа Алексеевна

Мать ребёнка: Фамилии Нет Софья Богданова

Дубровка Изборской волости Псковской губернии
Рождение ребёнка
23.05.1872 ст.

Сын: Фамилии Нет Георгий Алексеевич

Мать ребёнка: Фамилии Нет Софья Богданова

Дубровка Изборской волости Псковской губернии
Смерть
Неизвестно
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