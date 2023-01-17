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Фамилии Нет Софья Богданова

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Место рождения

Малые Мильцы, Печорский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

10.09.1847 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.09.1847 ст.

Отец: не указан

Мать: Фамилии Нет Ксения Даниловна

Малые Мильцы, Печорский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
02.07.1867 ст.

Муж: Фамилии Нет Алексей Филиппович

Изборск Николаевская церковь Псковской губернии
Рождение ребёнка
26.11.1868 ст.

Дочь: Фамилии Нет Екатерина Алексеевна

Отец ребёнка: Фамилии Нет Алексей Филиппович

Дубровка Изборской волости Псковской губернии
Рождение ребёнка
25.08.1870 ст.

Дочь: Фамилии Нет Марфа Алексеевна

Отец ребёнка: Фамилии Нет Алексей Филиппович

Дубровка Изборской волости Псковской губернии
Рождение ребёнка
23.05.1872 ст.

Сын: Фамилии Нет Георгий Алексеевич

Отец ребёнка: Фамилии Нет Алексей Филиппович

Дубровка Изборской волости Псковской губернии
Смерть
Неизвестно
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