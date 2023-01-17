Фамилии Нет Софья Богданова
Место рождения
Дата рождения10.09.1847 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.09.1847 ст.
Отец: не указан
Бракосочетание
02.07.1867 ст.
Изборск Николаевская церковь Псковской губернии
Рождение ребёнка
26.11.1868 ст.
Дочь: Фамилии Нет Екатерина Алексеевна
Отец ребёнка: Фамилии Нет Алексей Филиппович
Дубровка Изборской волости Псковской губернии
Рождение ребёнка
25.08.1870 ст.
Дочь: Фамилии Нет Марфа Алексеевна
Отец ребёнка: Фамилии Нет Алексей Филиппович
Дубровка Изборской волости Псковской губернии
Рождение ребёнка
23.05.1872 ст.
Сын: Фамилии Нет Георгий Алексеевич
Отец ребёнка: Фамилии Нет Алексей Филиппович
Дубровка Изборской волости Псковской губернии
Смерть
Неизвестно