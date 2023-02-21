Фамилии Нет Евдокия Терентьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиФамилии Нет Евдокия Терентьевна

Фамилии Нет Евдокия Терентьевна

Место рождения

Деревня Гусинец Изборской волости Псковской губернии

Дата рождения

20.02.1811 ст.

Дата смерти

23.01.1848 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.02.1811 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Деревня Гусинец Изборской волости Псковской губернии
Бракосочетание
30.10.1837 ст.

Муж: Иванов Филипп Изотович

Изборск Николаевская церковь Псковской губернии
Рождение ребёнка
02.06.1839 ст.

Сын: Фамилии Нет Линия Ивановы Петр Филиппович

Отец ребёнка: Иванов Филипп Изотович

Дубровка Изборской волости Псковской губернии
Рождение ребёнка
22.11.1840 ст.

Сын: Фамилии Нет Николай Филиппович

Отец ребёнка: Иванов Филипп Изотович

Дубровка Изборской волости Псковской губернии
Рождение ребёнка
01.12.1842 ст.

Сын: Фамилии Нет Николай Филиппович

Отец ребёнка: Иванов Филипп Изотович

Дубровка Изборской волости Псковской губернии
Рождение ребёнка
02.05.1844 ст.

Сын: Фамилии Нет Иван Филиппович

Отец ребёнка: Иванов Филипп Изотович

Дубровка Изборской волости Псковской губернии
Рождение ребёнка
10.03.1846 ст.

Сын: Фамилии Нет Алексей Филиппович

Отец ребёнка: Иванов Филипп Изотович

Дубровка Изборской волости Псковской губернии
Смерть
23.01.1848 ст.
Дубровка Изборской волости Псковской губернии
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close