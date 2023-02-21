Фамилии Нет Евдокия Терентьевна
Место рожденияДеревня Гусинец Изборской волости Псковской губернии
Дата рождения20.02.1811 ст.
Дата смерти23.01.1848 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
20.02.1811 ст.
Деревня Гусинец Изборской волости Псковской губернии
Бракосочетание
30.10.1837 ст.
Изборск Николаевская церковь Псковской губернии
Рождение ребёнка
02.06.1839 ст.
Сын: Фамилии Нет Линия Ивановы Петр Филиппович
Отец ребёнка: Иванов Филипп Изотович
Дубровка Изборской волости Псковской губернии
Рождение ребёнка
22.11.1840 ст.
Сын: Фамилии Нет Николай Филиппович
Отец ребёнка: Иванов Филипп Изотович
Дубровка Изборской волости Псковской губернии
Рождение ребёнка
01.12.1842 ст.
Сын: Фамилии Нет Николай Филиппович
Отец ребёнка: Иванов Филипп Изотович
Дубровка Изборской волости Псковской губернии
Рождение ребёнка
02.05.1844 ст.
Сын: Фамилии Нет Иван Филиппович
Отец ребёнка: Иванов Филипп Изотович
Дубровка Изборской волости Псковской губернии
Рождение ребёнка
10.03.1846 ст.
Сын: Фамилии Нет Алексей Филиппович
Отец ребёнка: Иванов Филипп Изотович
Дубровка Изборской волости Псковской губернии
Смерть
23.01.1848 ст.
Дубровка Изборской волости Псковской губернии