Фамилии Нет Николай Филиппович
Место рожденияДубровка Изборской волости Псковской губернии
Дата рождения01.12.1842 ст.
Дата смерти09.10.1899 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.12.1842 ст.
Дубровка Изборской волости Псковской губернии
Рождение ребёнка
21.03.1879
Дочь: Фамилии Нет Матрена Николаевна
Мать ребёнка: Фамилии Нет Дарья Федороана
Дубровка Изборской волости Псковской губернии
Бракосочетание
01.07.1896 ст.
Изборск Николаевская церковь Псковской губернии
Рождение ребёнка
09.03.1899 ст.
Дочь: Фамилии Нет Анастасия Николаевна
Мать ребёнка: Фамилии Нет Евдокия Кодратовна
Дубровка Изборской волости Псковской губернии
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
09.10.1899 ст.
Дубровка Изборской волости Псковской губернии