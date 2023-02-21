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Фамилии Нет Николай Филиппович

Место рождения

Дубровка Изборской волости Псковской губернии

Дата рождения

01.12.1842 ст.

Дата смерти

09.10.1899 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.12.1842 ст.

Отец: Иванов Филипп Изотович

Мать: Фамилии Нет Евдокия Терентьевна

Дубровка Изборской волости Псковской губернии
Рождение ребёнка
21.03.1879

Дочь: Фамилии Нет Матрена Николаевна

Мать ребёнка: Фамилии Нет Дарья Федороана

Дубровка Изборской волости Псковской губернии
Бракосочетание
01.07.1896 ст.

Жена: Фамилии Нет Евдокия Кодратовна

Изборск Николаевская церковь Псковской губернии
Рождение ребёнка
09.03.1899 ст.

Дочь: Фамилии Нет Анастасия Николаевна

Мать ребёнка: Фамилии Нет Евдокия Кодратовна

Дубровка Изборской волости Псковской губернии
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Фамилии Нет Дарья Федороана

Смерть
09.10.1899 ст.
Дубровка Изборской волости Псковской губернии