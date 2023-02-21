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Фамилии Нет Анастасия Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

03.03.1864 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
06.11.1814 ст.

Сын: Иванов Филипп Изотович

Отец ребёнка: Фамилии Нет Изот Лаврентьевич

Дубровка Изборской волости Псковской губернии
Рождение ребёнка
12.03.1817 ст.

Дочь: Фамилии Нет Дария Изотовна

Отец ребёнка: Фамилии Нет Изот Лаврентьевич

Дубровка Изборской волости Псковской губернии
Рождение ребёнка
20.12.1818 ст.

Дочь: Фамилии Нет Ульяна Изотовна

Отец ребёнка: Фамилии Нет Изот Лаврентьевич

Дубровка Изборской волости Псковской губернии
Рождение ребёнка
20.05.1820 ст.

Дочь: Фамилии Нет Феврония Изотовна

Отец ребёнка: Фамилии Нет Изот Лаврентьевич

Дубровка Изборской волости Псковской губернии
Рождение ребёнка
1822 ст.

Дочь: Фамилии Нет Анна Изотовна

Отец ребёнка: Фамилии Нет Изот Лаврентьевич

Рождение ребёнка
19.11.1824 ст.

Сын: Фамилии Нет Григорий Изотович

Отец ребёнка: Фамилии Нет Изот Лаврентьевич

Дубровка Изборской волости Псковской губернии
Рождение ребёнка
10.02.1829 ст.

Сын: Фамилии Нет Алексей Изотович

Отец ребёнка: Фамилии Нет Изот Лаврентьевич

Дубровка Изборской волости Псковской губернии
Рождение ребёнка
27.04.1832 ст.

Сын: Фамилии Нет Афонасий Изотович

Отец ребёнка: Фамилии Нет Изот Лаврентьевич

Дубровка Изборской волости Псковской губернии
Рождение ребёнка
24.07.1836 ст.

Сын: Фамилии Нет Евдоким Изотович

Отец ребёнка: Фамилии Нет Изот Лаврентьевич

Дубровка Изборской волости Псковской губернии
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Фамилии Нет Василий Изотович

Отец ребёнка: Фамилии Нет Изот Лаврентьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Фамилии Нет Семён Изотович

Отец ребёнка: Фамилии Нет Изот Лаврентьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Фамилии Нет Анастасия Изотовна

Отец ребёнка: Фамилии Нет Изот Лаврентьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Фамилии Нет Ирина Изотовна

Отец ребёнка: Фамилии Нет Изот Лаврентьевич

Смерть
03.03.1864 ст.
Дубровка Изборской волости Псковской губернии
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