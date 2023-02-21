Фамилии Нет Анастасия Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти03.03.1864 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Отец: не указан
Мать: не указана
Отец ребёнка: Фамилии Нет Изот Лаврентьевич
Дочь: Фамилии Нет Дария Изотовна
Отец ребёнка: Фамилии Нет Изот Лаврентьевич
Дочь: Фамилии Нет Ульяна Изотовна
Отец ребёнка: Фамилии Нет Изот Лаврентьевич
Дочь: Фамилии Нет Феврония Изотовна
Отец ребёнка: Фамилии Нет Изот Лаврентьевич
Дочь: Фамилии Нет Анна Изотовна
Отец ребёнка: Фамилии Нет Изот Лаврентьевич
Сын: Фамилии Нет Григорий Изотович
Отец ребёнка: Фамилии Нет Изот Лаврентьевич
Сын: Фамилии Нет Алексей Изотович
Отец ребёнка: Фамилии Нет Изот Лаврентьевич
Сын: Фамилии Нет Афонасий Изотович
Отец ребёнка: Фамилии Нет Изот Лаврентьевич
Сын: Фамилии Нет Евдоким Изотович
Отец ребёнка: Фамилии Нет Изот Лаврентьевич
Сын: Фамилии Нет Василий Изотович
Отец ребёнка: Фамилии Нет Изот Лаврентьевич
Сын: Фамилии Нет Семён Изотович
Отец ребёнка: Фамилии Нет Изот Лаврентьевич
Дочь: Фамилии Нет Анастасия Изотовна
Отец ребёнка: Фамилии Нет Изот Лаврентьевич
Дочь: Фамилии Нет Ирина Изотовна
Отец ребёнка: Фамилии Нет Изот Лаврентьевич