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Фамилии Нет Елена Игнатиевна

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Место рождения

Верхний Гусинец, Гдовский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

20.05.1812 ст.

Дата смерти

31.08.1867 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.05.1812 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Верхний Гусинец, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
30.10.1848 ст.

Муж: Иванов Филипп Изотович

Изборск Николаевская церковь Псковской губернии
Рождение ребёнка
22.07.1851 ст.

Дочь: Фамилии Нет Анна Филипповна

Отец ребёнка: Иванов Филипп Изотович

Дубровка Изборской волости Псковской губернии
Рождение ребёнка
17.09.1852 ст.

Дочь: Фамилии Нет Евфимия Филипповна

Отец ребёнка: Иванов Филипп Изотович

Дубровка Изборской волости Псковской губернии
Смерть
31.08.1867 ст.
Дубровка Изборской волости Псковской губернии
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