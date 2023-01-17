Фамилии Нет Елена Игнатиевна
Место рождения
Дата рождения20.05.1812 ст.
Дата смерти31.08.1867 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.05.1812 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
30.10.1848 ст.
Изборск Николаевская церковь Псковской губернии
Рождение ребёнка
22.07.1851 ст.
Дочь: Фамилии Нет Анна Филипповна
Отец ребёнка: Иванов Филипп Изотович
Дубровка Изборской волости Псковской губернии
Рождение ребёнка
17.09.1852 ст.
Дочь: Фамилии Нет Евфимия Филипповна
Отец ребёнка: Иванов Филипп Изотович
Дубровка Изборской волости Псковской губернии
Смерть
31.08.1867 ст.
Дубровка Изборской волости Псковской губернии