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Фамилии Нет Феодор Петрович

Место рождения

Дубровка Изборской волости Псковской губернии

Дата рождения

17.04.1874 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.04.1874 ст.

Отец: Фамилии Нет Линия Ивановы Петр Филиппович

Мать: Фамилии Нет Агафия Ивановна

Дубровка Изборской волости Псковской губернии
Бракосочетание
11.10.1904 ст.

Жена: Фамилии Нет Дария Мартиновна

Изборск Николаевская церковь Псковской губернии
Рождение ребёнка
22.01.1905 ст.

Сын: Фамилии Нет Григорий Федорович

Мать ребёнка: Фамилии Нет Дария Мартиновна

Дубровка Изборской волости Псковской губернии
Рождение ребёнка
05.05.1906 ст.

Дочь: Фамилии Нет Александра Федоровна

Мать ребёнка: Фамилии Нет Дария Мартиновна

Дубровка Изборской волости Псковской губернии
Рождение ребёнка
02.11.1908 ст.

Сын: Фамилии Нет Михаил Федорович

Мать ребёнка: Фамилии Нет Дария Мартиновна

Дубровка Изборской волости Псковской губернии
Рождение ребёнка
1911

Дочь: Фамилии Нет Евдокия Фёдоровна

Мать ребёнка: Фамилии Нет Дария Мартиновна

Дубровка Изборской волости Псковской губернии
Смерть
Неизвестно
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