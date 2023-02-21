Фамилии Нет Феодор Петрович
Место рожденияДубровка Изборской волости Псковской губернии
Дата рождения17.04.1874 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.04.1874 ст.
Дубровка Изборской волости Псковской губернии
Бракосочетание
11.10.1904 ст.
Изборск Николаевская церковь Псковской губернии
Рождение ребёнка
22.01.1905 ст.
Сын: Фамилии Нет Григорий Федорович
Мать ребёнка: Фамилии Нет Дария Мартиновна
Дубровка Изборской волости Псковской губернии
Рождение ребёнка
05.05.1906 ст.
Дочь: Фамилии Нет Александра Федоровна
Мать ребёнка: Фамилии Нет Дария Мартиновна
Дубровка Изборской волости Псковской губернии
Рождение ребёнка
02.11.1908 ст.
Сын: Фамилии Нет Михаил Федорович
Мать ребёнка: Фамилии Нет Дария Мартиновна
Дубровка Изборской волости Псковской губернии
Рождение ребёнка
1911
Дочь: Фамилии Нет Евдокия Фёдоровна
Мать ребёнка: Фамилии Нет Дария Мартиновна
Дубровка Изборской волости Псковской губернии
Смерть
Неизвестно