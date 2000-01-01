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Фамилии Нет Дария Мартиновна

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Место рождения

Деревня Борщевиц Изборской волости Псковской губернии

Дата рождения

1884 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Деревня Борщевиц Изборской волости Псковской губернии
Бракосочетание
11.10.1904 ст.

Муж: Фамилии Нет Феодор Петрович

Изборск Николаевская церковь Псковской губернии
Рождение ребёнка
22.01.1905 ст.

Сын: Фамилии Нет Григорий Федорович

Отец ребёнка: Фамилии Нет Феодор Петрович

Дубровка Изборской волости Псковской губернии
Рождение ребёнка
05.05.1906 ст.

Дочь: Фамилии Нет Александра Федоровна

Отец ребёнка: Фамилии Нет Феодор Петрович

Дубровка Изборской волости Псковской губернии
Рождение ребёнка
02.11.1908 ст.

Сын: Фамилии Нет Михаил Федорович

Отец ребёнка: Фамилии Нет Феодор Петрович

Дубровка Изборской волости Псковской губернии
Рождение ребёнка
1911

Дочь: Фамилии Нет Евдокия Фёдоровна

Отец ребёнка: Фамилии Нет Феодор Петрович

Дубровка Изборской волости Псковской губернии
Смерть
Неизвестно
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