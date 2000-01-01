Фамилии Нет Дария Мартиновна
Место рожденияДеревня Борщевиц Изборской волости Псковской губернии
Дата рождения1884 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
1884 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Деревня Борщевиц Изборской волости Псковской губернии
Бракосочетание
11.10.1904 ст.
Изборск Николаевская церковь Псковской губернии
Рождение ребёнка
22.01.1905 ст.
Сын: Фамилии Нет Григорий Федорович
Отец ребёнка: Фамилии Нет Феодор Петрович
Дубровка Изборской волости Псковской губернии
Рождение ребёнка
05.05.1906 ст.
Дочь: Фамилии Нет Александра Федоровна
Отец ребёнка: Фамилии Нет Феодор Петрович
Дубровка Изборской волости Псковской губернии
Рождение ребёнка
02.11.1908 ст.
Сын: Фамилии Нет Михаил Федорович
Отец ребёнка: Фамилии Нет Феодор Петрович
Дубровка Изборской волости Псковской губернии
Рождение ребёнка
1911
Дочь: Фамилии Нет Евдокия Фёдоровна
Отец ребёнка: Фамилии Нет Феодор Петрович
Дубровка Изборской волости Псковской губернии
Смерть
Неизвестно