Фамилии Нет Агафия Ивановна
Место рожденияМерья Гора Изборской волости Псковской губернии
Дата рождения13.02.1841 ст.
Дата смерти30.10.1896 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
13.02.1841 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Мерья Гора Изборской волости Псковской губернии
Бракосочетание
09.11.1858 ст.
Изборск Николаевская церковь Псковской губернии
Рождение ребёнка
?.09.1862 ст.
Сын: Фамилии Нет Антоний Петрович
Отец ребёнка: Фамилии Нет Линия Ивановы Петр Филиппович
Дубровка Изборской волости Псковской губернии
Рождение ребёнка
31.05.1864 ст.
Дочь: Фамилии Нет Фекла Петровна
Отец ребёнка: Фамилии Нет Линия Ивановы Петр Филиппович
Дубровка Изборской волости Псковской губернии
Рождение ребёнка
05.10.1866 ст.
Сын: Иванов Иван Петрович
Отец ребёнка: Фамилии Нет Линия Ивановы Петр Филиппович
Дубровка, Печорский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
27.09.1869 ст.
Дочь: Фамилии Нет Пелагия Петровна
Отец ребёнка: Фамилии Нет Линия Ивановы Петр Филиппович
Дубровка Изборской волости Псковской губернии
Рождение ребёнка
21.08.1871 ст.
Дочь: Фамилии Нет Наталья Петровна
Отец ребёнка: Фамилии Нет Линия Ивановы Петр Филиппович
Дубровка Изборской волости Псковской губернии
Рождение ребёнка
17.04.1874 ст.
Сын: Фамилии Нет Феодор Петрович
Отец ребёнка: Фамилии Нет Линия Ивановы Петр Филиппович
Дубровка Изборской волости Псковской губернии
Рождение ребёнка
24.08.1879 ст.
Дочь: Фамилии Нет Марфа Петровна
Отец ребёнка: Фамилии Нет Линия Ивановы Петр Филиппович
Дубровка Изборской волости Псковской губернии
Смерть
30.10.1896 ст.
Дубровка Изборской волости Псковской губернии