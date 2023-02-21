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Фамилии Нет Агафия Ивановна

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Место рождения

Мерья Гора Изборской волости Псковской губернии

Дата рождения

13.02.1841 ст.

Дата смерти

30.10.1896 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.02.1841 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Мерья Гора Изборской волости Псковской губернии
Бракосочетание
09.11.1858 ст.

Муж: Фамилии Нет Линия Ивановы Петр Филиппович

Изборск Николаевская церковь Псковской губернии
Рождение ребёнка
?.09.1862 ст.

Сын: Фамилии Нет Антоний Петрович

Отец ребёнка: Фамилии Нет Линия Ивановы Петр Филиппович

Дубровка Изборской волости Псковской губернии
Рождение ребёнка
31.05.1864 ст.

Дочь: Фамилии Нет Фекла Петровна

Отец ребёнка: Фамилии Нет Линия Ивановы Петр Филиппович

Дубровка Изборской волости Псковской губернии
Рождение ребёнка
05.10.1866 ст.

Сын: Иванов Иван Петрович

Отец ребёнка: Фамилии Нет Линия Ивановы Петр Филиппович

Дубровка, Печорский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
27.09.1869 ст.

Дочь: Фамилии Нет Пелагия Петровна

Отец ребёнка: Фамилии Нет Линия Ивановы Петр Филиппович

Дубровка Изборской волости Псковской губернии
Рождение ребёнка
21.08.1871 ст.

Дочь: Фамилии Нет Наталья Петровна

Отец ребёнка: Фамилии Нет Линия Ивановы Петр Филиппович

Дубровка Изборской волости Псковской губернии
Рождение ребёнка
17.04.1874 ст.

Сын: Фамилии Нет Феодор Петрович

Отец ребёнка: Фамилии Нет Линия Ивановы Петр Филиппович

Дубровка Изборской волости Псковской губернии
Рождение ребёнка
24.08.1879 ст.

Дочь: Фамилии Нет Марфа Петровна

Отец ребёнка: Фамилии Нет Линия Ивановы Петр Филиппович

Дубровка Изборской волости Псковской губернии
Смерть
30.10.1896 ст.
Дубровка Изборской волости Псковской губернии
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