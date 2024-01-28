Дмитренков Анисим Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дмитренков Анисим Федорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1830

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830

Отец: Дмитренков Федор Григорьевич

Мать: Дмитренкова Анастасия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дмитренков Ефим Анисимович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дмитренков Яков Анисимович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1868

Сын: Дмитренков Василий Анисимович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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