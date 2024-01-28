Дмитренков Анисим Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1830
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Дмитренков Ефим Анисимович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Дмитренков Яков Анисимович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1868
Сын: Дмитренков Василий Анисимович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно