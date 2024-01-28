Дмитренкова Анастасия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДмитренкова Анастасия

Дмитренкова Анастасия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1807

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дмитренков Федор Григорьевич

Рождение ребёнка
1827

Дочь: (Дмитренкова) Прасковья Федоровна

Отец ребёнка: Дмитренков Федор Григорьевич

Рождение ребёнка
1830

Сын: Дмитренков Анисим Федорович

Отец ребёнка: Дмитренков Федор Григорьевич

Рождение ребёнка
1833

Дочь: (Дмитренкова) Варвара Федоровна

Отец ребёнка: Дмитренков Федор Григорьевич

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.