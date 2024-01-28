Дмитренкова Анастасия
Место рожденияНе указано
Дата рождения1807
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1827
Дочь: (Дмитренкова) Прасковья Федоровна
Отец ребёнка: Дмитренков Федор Григорьевич
Рождение ребёнка
1830
Сын: Дмитренков Анисим Федорович
Отец ребёнка: Дмитренков Федор Григорьевич
Рождение ребёнка
1833
Дочь: (Дмитренкова) Варвара Федоровна
Отец ребёнка: Дмитренков Федор Григорьевич
Смерть
Неизвестно