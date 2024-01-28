Дмитренков Ефим Анисимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дмитренков Ефим Анисимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Дмитренков Анисим Федорович

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дмитренкова Варвара Ильинична

Рождение ребёнка
04.05.1888 ст.

Сын: Дмитренков Николай Ефимович

Мать ребёнка: Дмитренкова Варвара Ильинична

Рождение ребёнка
09.09.1894 ст.

Сын: Дмитренков Сергей Ефимович

Мать ребёнка: Дмитренкова Варвара Ильинична

Смерть
Неизвестно

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