Дмитренков Ефим Анисимович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Дмитренков Анисим Федорович
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
04.05.1888 ст.
Сын: Дмитренков Николай Ефимович
Мать ребёнка: Дмитренкова Варвара Ильинична
Рождение ребёнка
09.09.1894 ст.
Сын: Дмитренков Сергей Ефимович
Мать ребёнка: Дмитренкова Варвара Ильинична
Смерть
Неизвестно