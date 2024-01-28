Дмитренков Яков Анисимович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Дмитренков Анисим Федорович
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
12.07.1888 ст.
Дочь: (Дмитренкова) Мария Яковлевна
Мать ребёнка: Дмитренкова Евдокия Николаевна
Рождение ребёнка
07.07.1891 ст.
Дочь: (Дмитренкова) Ольга Яковлевна
Мать ребёнка: Дмитренкова Евдокия Николаевна
Рождение ребёнка
24.04.1894 ст.
Дочь: (Дмитренкова) Марфа Яковлевна
Мать ребёнка: Дмитренкова Евдокия Николаевна
Рождение ребёнка
08.10.1895 ст.
Сын: Дмитренков Яков Яковлевич
Мать ребёнка: Дмитренкова Евдокия Николаевна
Смерть
Неизвестно