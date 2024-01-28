Дмитренков Василий Анисимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1868
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868
Отец: Дмитренков Анисим Федорович
Мать: не указана
Упоминание
Неизвестно
Ф. И-84. Оп. (8)2. Д. 137. | Л. 178 об.
Бракосочетание
25.01.1891 ст.
Ф. И-84. Оп. (8)2. Д. 137. | Л. 178 об.
Рождение ребёнка
05.12.1891 ст.
Сын: Дмитренков Николай Васильевич
Мать ребёнка: Дмитренкова (Ландакова) Екатерина Васильевна
Рождение ребёнка
27.03.1894 ст.
Сын: Дмитренков Степан Васильевич
Мать ребёнка: Дмитренкова (Ландакова) Екатерина Васильевна
Смерть
Неизвестно