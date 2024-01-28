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Дмитренков Василий Анисимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1868

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868

Отец: Дмитренков Анисим Федорович

Мать: не указана

Упоминание
Неизвестно
Ф. И-84. Оп. (8)2. Д. 137. | Л. 178 об.
Бракосочетание
25.01.1891 ст.

Жена: Дмитренкова (Ландакова) Екатерина Васильевна

Ф. И-84. Оп. (8)2. Д. 137. | Л. 178 об.
Рождение ребёнка
05.12.1891 ст.

Сын: Дмитренков Николай Васильевич

Мать ребёнка: Дмитренкова (Ландакова) Екатерина Васильевна

Рождение ребёнка
27.03.1894 ст.

Сын: Дмитренков Степан Васильевич

Мать ребёнка: Дмитренкова (Ландакова) Екатерина Васильевна

Смерть
Неизвестно

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