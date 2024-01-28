Дмитренкова (Ландакова) Екатерина Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1874
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
25.01.1891 ст.
Ф. И-84. Оп. (8)2. Д. 137. | Л. 178 об.
Рождение ребёнка
05.12.1891 ст.
Сын: Дмитренков Николай Васильевич
Отец ребёнка: Дмитренков Василий Анисимович
Рождение ребёнка
27.03.1894 ст.
Сын: Дмитренков Степан Васильевич
Отец ребёнка: Дмитренков Василий Анисимович
Смерть
Неизвестно