Дмитренков Федор Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1809
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809
Отец: Дмитренков Григорий Саввич
Мать: Дмитренкова Устинья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Дмитренкова Анастасия
Рождение ребёнка
1827
Дочь: (Дмитренкова) Прасковья Федоровна
Мать ребёнка: Дмитренкова Анастасия
Рождение ребёнка
1830
Сын: Дмитренков Анисим Федорович
Мать ребёнка: Дмитренкова Анастасия
Рождение ребёнка
1833
Дочь: (Дмитренкова) Варвара Федоровна
Мать ребёнка: Дмитренкова Анастасия
Смерть
Неизвестно