Дмитренков Федор Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДмитренков Федор Григорьевич

Дмитренков Федор Григорьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1809

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809

Отец: Дмитренков Григорий Саввич

Мать: Дмитренкова Устинья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дмитренкова Анастасия

Рождение ребёнка
1827

Дочь: (Дмитренкова) Прасковья Федоровна

Мать ребёнка: Дмитренкова Анастасия

Рождение ребёнка
1830

Сын: Дмитренков Анисим Федорович

Мать ребёнка: Дмитренкова Анастасия

Рождение ребёнка
1833

Дочь: (Дмитренкова) Варвара Федоровна

Мать ребёнка: Дмитренкова Анастасия

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.