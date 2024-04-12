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Барьяхтар Федор Анастасович

Место рождения

Красная Поляна

Дата рождения

Около 1861

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1861

Отец: Барьяхтар Анастас Федорович

Мать: ?

Николаевская церковь,м/к-1881г.,лист-24,зап.-54,ГАДО,Ф - 426-1-4
Рождение ребёнка
28.11.1879

Сын: Барьяхтар Стефан Федорович

Мать ребёнка: Барьяхтар Пелагея Ивановна

Николаевская церковь,м/к-1879г.,лист-156,зап.-33
Бракосочетание
До 1879

Жена: Барьяхтар Пелагея Ивановна

Рождение ребёнка
10.09.1881

Сын: Барьяхтар Анастасий Федорович

Мать ребёнка: Барьяхтар Пелагея Ивановна

Николаевская церковь,м/к-1881г.,лист-24,зап.-54,ГАДО,Ф - 426-1-4
Рождение ребёнка
22.01.1887

Сын: Барьяхтар Савва Федорович

Мать ребёнка: Барьяхтар Пелагея Ивановна

Николаевская церковь,м/к-1887г.,лист-50,зап.-6,ГАДО,Ф - 426-1-5
Смерть
Неизвестно
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