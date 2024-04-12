Барьяхтар Федор Анастасович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1861
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
Около 1861
Отец: Барьяхтар Анастас Федорович
Мать: ?
Николаевская церковь,м/к-1881г.,лист-24,зап.-54,ГАДО,Ф - 426-1-4
Рождение ребёнка
28.11.1879
Сын: Барьяхтар Стефан Федорович
Мать ребёнка: Барьяхтар Пелагея Ивановна
Николаевская церковь,м/к-1879г.,лист-156,зап.-33
Бракосочетание
До 1879
Рождение ребёнка
10.09.1881
Сын: Барьяхтар Анастасий Федорович
Мать ребёнка: Барьяхтар Пелагея Ивановна
Николаевская церковь,м/к-1881г.,лист-24,зап.-54,ГАДО,Ф - 426-1-4
Рождение ребёнка
22.01.1887
Сын: Барьяхтар Савва Федорович
Мать ребёнка: Барьяхтар Пелагея Ивановна
Николаевская церковь,м/к-1887г.,лист-50,зап.-6,ГАДО,Ф - 426-1-5
Смерть
Неизвестно