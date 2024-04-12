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Барьяхтар Анастас Федорович

Место рождения

Красная Поляна

Дата рождения

Около 1824

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1824

Отец: Барьяхтар Федор Акритович

Мать: Барьяхтар Анастасия

Рождение ребёнка
Около 1858

Сын: Барьяхтар Игнатий Анастасович

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Около 1861

Сын: Барьяхтар Федор Анастасович

Мать ребёнка: ?

Николаевская церковь,м/к-1881г.,лист-24,зап.-54,ГАДО,Ф - 426-1-4
Рождение ребёнка
20.11.1863

Дочь: Екатерина Анастасовна

Мать ребёнка: ?

ГАДО , Ф - 426-1-1, Николаевская церковь м/к-1863г.,лист-12,зап.-31
Рождение ребёнка
Около 1870

Сын: Барьяхтар Георгий Анастасович

Мать ребёнка: ?

Смерть
Неизвестно
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