Барьяхтар Анастасия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБарьяхтар Анастасия

Барьяхтар Анастасия

Место рождения

Красная Поляна

Дата рождения

Около 1796

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1791 г.р.

Дети

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1796

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1815

Сын: Барьяхтар Василий Федорович

Отец ребёнка: Барьяхтар Федор Акритович

Бракосочетание
До 1815

Муж: Барьяхтар Федор Акритович

Рождение ребёнка
Около 1819

Сын: Барьяхтар Дмитрий Федорович

Отец ребёнка: Барьяхтар Федор Акритович

Рождение ребёнка
Около 1824

Сын: Барьяхтар Анастас Федорович

Отец ребёнка: Барьяхтар Федор Акритович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close