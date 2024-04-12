Барьяхтар Анастасия
Место рождения
Дата рожденияОколо 1796
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1796
Рождение ребёнка
Около 1815
Сын: Барьяхтар Василий Федорович
Отец ребёнка: Барьяхтар Федор Акритович
Бракосочетание
До 1815
Рождение ребёнка
Около 1819
Сын: Барьяхтар Дмитрий Федорович
Отец ребёнка: Барьяхтар Федор Акритович
Рождение ребёнка
Около 1824
Сын: Барьяхтар Анастас Федорович
Отец ребёнка: Барьяхтар Федор Акритович
Смерть
Неизвестно