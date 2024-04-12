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Барьяхтар Федор Акритович

Место рождения

Красная Поляна

Дата рождения

Около 1791

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1791

Отец: Барьяхтар Акрит Борисович

Мать: Барьяхтар Мария

Рождение ребёнка
Около 1815

Сын: Барьяхтар Василий Федорович

Мать ребёнка: Барьяхтар Анастасия

Бракосочетание
До 1815

Жена: Барьяхтар Анастасия

Рождение ребёнка
Около 1819

Сын: Барьяхтар Дмитрий Федорович

Мать ребёнка: Барьяхтар Анастасия

Рождение ребёнка
Около 1824

Сын: Барьяхтар Анастас Федорович

Мать ребёнка: Барьяхтар Анастасия

Бракосочетание
С 1825

Жена: Барьяхтар Елена Дмитриевна

Рождение ребёнка
Около 1834

Сын: Барьяхтар Филипп Федорович

Мать ребёнка: Барьяхтар Елена Дмитриевна

Рождение ребёнка
Около 1842

Дочь: Екатерина Федоровна

Мать ребёнка: Барьяхтар Елена Дмитриевна

Смерть
Неизвестно
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