Барьяхтар Федор Акритович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1791
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1791
Отец: Барьяхтар Акрит Борисович
Мать: Барьяхтар Мария
Рождение ребёнка
Около 1815
Сын: Барьяхтар Василий Федорович
Мать ребёнка: Барьяхтар Анастасия
Бракосочетание
До 1815
Жена: Барьяхтар Анастасия
Рождение ребёнка
Около 1819
Сын: Барьяхтар Дмитрий Федорович
Мать ребёнка: Барьяхтар Анастасия
Рождение ребёнка
Около 1824
Сын: Барьяхтар Анастас Федорович
Мать ребёнка: Барьяхтар Анастасия
Бракосочетание
С 1825
Рождение ребёнка
Около 1834
Сын: Барьяхтар Филипп Федорович
Мать ребёнка: Барьяхтар Елена Дмитриевна
Рождение ребёнка
Около 1842
Дочь: Екатерина Федоровна
Мать ребёнка: Барьяхтар Елена Дмитриевна
Смерть
Неизвестно