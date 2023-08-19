Барьяхтар Елена Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Барьяхтар Елена Дмитриевна

Место рождения

Красная Поляна

Дата рождения

Около 1805

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1791 г.р.

Дети

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1805

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
С 1825

Муж: Барьяхтар Федор Акритович

Рождение ребёнка
Около 1834

Сын: Барьяхтар Филипп Федорович

Отец ребёнка: Барьяхтар Федор Акритович

Рождение ребёнка
Около 1842

Дочь: Екатерина Федоровна

Отец ребёнка: Барьяхтар Федор Акритович

Смерть
Неизвестно
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