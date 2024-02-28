Барьяхтар Филипп Федорович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1834
Дата смерти25.02.1916
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1834
Рождение ребёнка
Около 1865
Сын: Барьяхтар Захар Филиппович
Мать ребёнка: Барьяхтар Василиса Ильинична
Бракосочетание
До 1865
Рождение ребёнка
06.08.1876
Сын: Барьяхтар Иван Филиппович
Мать ребёнка: Барьяхтар Василиса Ильинична
Николаевская церковь,м/к-1876г.,лист-19,зап.-26,ГАДО,Ф - 426-1-3
Рождение ребёнка
12.08.1878
Дочь: Фуното/фонотова/ Елена Филипповна
Мать ребёнка: Барьяхтар Василиса Ильинична
Рождение ребёнка
03.02.1881
Дочь: Мария Филипповна
Мать ребёнка: Барьяхтар Василиса Ильинична
Николаевская церковь,м/к-1881г.,лист-5,зап.-6,ГАДО,Ф-426-1-4
Рождение ребёнка
Около 1882
Сын: Барьяхтар Фндор Филиппович
Мать ребёнка: Барьяхтар Василиса Ильинична
Рождение ребёнка
03.10.1886
Сын: Барьяхтар Николай Филиппович
Мать ребёнка: Барьяхтар Василиса Ильинична
Николаевская церковь,м/к-1886г.,лист-18,зап.-48,ГАДО,Ф - 426-1-5
Смерть
25.02.1916
Причина смерти: Естественная смерть/старость | Николаевская церковь,м/к-1916г.,лист-35,зп.-8,ГАДО,Ф - 426-1-13.