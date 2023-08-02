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Барьяхтар Пелагея Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

После 1860

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
После 1860

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.11.1879

Сын: Барьяхтар Стефан Федорович

Отец ребёнка: Барьяхтар Федор Анастасович

Николаевская церковь,м/к-1879г.,лист-156,зап.-33
Бракосочетание
До 1879

Муж: Барьяхтар Федор Анастасович

Рождение ребёнка
10.09.1881

Сын: Барьяхтар Анастасий Федорович

Отец ребёнка: Барьяхтар Федор Анастасович

Николаевская церковь,м/к-1881г.,лист-24,зап.-54,ГАДО,Ф - 426-1-4
Рождение ребёнка
22.01.1887

Сын: Барьяхтар Савва Федорович

Отец ребёнка: Барьяхтар Федор Анастасович

Николаевская церковь,м/к-1887г.,лист-50,зап.-6,ГАДО,Ф - 426-1-5
Смерть
Неизвестно
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