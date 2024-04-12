Барьяхтар Стефан Федорович
Место рождения
Дата рождения28.11.1879
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.11.1879
Николаевская церковь,м/к-1879г.,лист-156,зап.-33
Бракосочетание
19.10.1898
ГАДО , Ф - 426-1-8, Николаевская церковь м/к-1898г.,лист-35,зап.-10
Рождение ребёнка
Около 1908
Дочь: Агрипина Степановна
Мать ребёнка: Барьяхтар Евгения Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1914
Сын: Барьяхтар Стефан Степанович
Мать ребёнка: Барьяхтар Евгения Ивановна
Смерть
Неизвестно