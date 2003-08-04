Бочкарёв Фёдор Фёдорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бочкарёв Фёдор Фёдорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1888

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1850 г.р.

Мать

Около 1850 г.р.

Дети

1909 г.р.
1914 г.р.
1918 г.р.
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Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1888

Отец: Бочкарёв Фёдор Афанасьевич

Мать: Бочкарёва Марья Ивановна

Рождение ребёнка
21.04.1909

Сын: Бочкарёв Александр Фёдорович

Мать ребёнка: Бочкарёва Екатерина Павловна

Рождение ребёнка
13.12.1914

Сын: Бочкарёв Константин Фёдорович

Мать ребёнка: Бочкарёва Екатерина Павловна

Рождение ребёнка
02.02.1918

Сын: Бочкарёв Павел Фёдорович

Мать ребёнка: Бочкарёва Екатерина Павловна

Рождение ребёнка
16.08.1920

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Бочкарёва Екатерина Павловна

Рождение ребёнка
1924

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Бочкарёва Екатерина Павловна

Смерть
Неизвестно
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