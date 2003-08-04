Бочкарёв Фёдор Фёдорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1888
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1888
Рождение ребёнка
21.04.1909
Сын: Бочкарёв Александр Фёдорович
Мать ребёнка: Бочкарёва Екатерина Павловна
Рождение ребёнка
13.12.1914
Сын: Бочкарёв Константин Фёдорович
Мать ребёнка: Бочкарёва Екатерина Павловна
Рождение ребёнка
02.02.1918
Мать ребёнка: Бочкарёва Екатерина Павловна
Рождение ребёнка
16.08.1920
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Бочкарёва Екатерина Павловна
Рождение ребёнка
1924
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Бочкарёва Екатерина Павловна
Смерть
Неизвестно