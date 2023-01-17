Бочкарёв Александр Фёдорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бочкарёв Александр Фёдорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.04.1909

Дата смерти

27.04.1982

Пол

Мужской

Отец

Около 1888 г.р.

Мать

Жена

1909 г.р.

Дети

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Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.04.1909

Отец: Бочкарёв Фёдор Фёдорович

Мать: Бочкарёва Екатерина Павловна

Рождение ребёнка
1930

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Бочкарёва Анастасия Ивановна

Рождение ребёнка
1935

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Бочкарёва Анастасия Ивановна

Рождение ребёнка
1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Бочкарёва Анастасия Ивановна

Рождение ребёнка
16.04.1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Бочкарёва Анастасия Ивановна

Рождение ребёнка
1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Бочкарёва Анастасия Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бочкарёва Анастасия Ивановна

Смерть
27.04.1982
Похороны
Неизвестно
Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
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