Бочкарёв Александр Фёдорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.04.1909
Дата смерти27.04.1982
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.04.1909
Рождение ребёнка
1930
Рождение ребёнка
1935
Рождение ребёнка
1939
Рождение ребёнка
16.04.1946
Рождение ребёнка
1949
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
27.04.1982
Похороны
Неизвестно
Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область