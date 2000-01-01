Бочкарёва (Лопаткина) Анастасия Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.01.1909
Дата смерти20.09.1973
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.01.1909
Рождение ребёнка
1930
Сын: Бочкарёв Михаил Александрович
Отец ребёнка: Бочкарёв Александр Фёдорович
Рождение ребёнка
1935
Сын: Бочкарёв Евгений Александрович
Отец ребёнка: Бочкарёв Александр Фёдорович
Рождение ребёнка
1939
Дочь: Иншина Наталья Александровна
Отец ребёнка: Бочкарёв Александр Фёдорович
Рождение ребёнка
16.04.1946
Сын: Бочкарёв Владимир Александрович
Отец ребёнка: Бочкарёв Александр Фёдорович
Рождение ребёнка
1949
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Бочкарёв Александр Фёдорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
20.09.1973
Похороны
Неизвестно
Селитьба, Сосновский район, Нижегородская область