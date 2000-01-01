Бочкарёва (Лопаткина) Анастасия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бочкарёва (Лопаткина) Анастасия Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.01.1909

Дата смерти

20.09.1973

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.01.1909

Отец: Лопаткин Иван Степанович

Мать: Лопаткина Елена Михайловна

Рождение ребёнка
1930

Сын: Бочкарёв Михаил Александрович

Отец ребёнка: Бочкарёв Александр Фёдорович

Рождение ребёнка
1935

Сын: Бочкарёв Евгений Александрович

Отец ребёнка: Бочкарёв Александр Фёдорович

Рождение ребёнка
1939

Дочь: Иншина Наталья Александровна

Отец ребёнка: Бочкарёв Александр Фёдорович

Рождение ребёнка
16.04.1946

Сын: Бочкарёв Владимир Александрович

Отец ребёнка: Бочкарёв Александр Фёдорович

Рождение ребёнка
1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бочкарёв Александр Фёдорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бочкарёв Александр Фёдорович

Смерть
20.09.1973
Похороны
Неизвестно
Селитьба, Сосновский район, Нижегородская область
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