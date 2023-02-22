Бочкарёва (Софонова) Екатерина Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБочкарёва (Софонова) Екатерина Павловна

Бочкарёва (Софонова) Екатерина Павловна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

1867 г.р.

Дети

1909 г.р.
1914 г.р.
1918 г.р.
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Софонов Павел Афанасьевич

Мать: Валявина Евдокия Егоровна

Рождение ребёнка
21.04.1909

Сын: Бочкарёв Александр Фёдорович

Отец ребёнка: Бочкарёв Фёдор Фёдорович

Рождение ребёнка
13.12.1914

Сын: Бочкарёв Константин Фёдорович

Отец ребёнка: Бочкарёв Фёдор Фёдорович

Рождение ребёнка
02.02.1918

Сын: Бочкарёв Павел Фёдорович

Отец ребёнка: Бочкарёв Фёдор Фёдорович

Рождение ребёнка
16.08.1920

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бочкарёв Фёдор Фёдорович

Рождение ребёнка
1924

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бочкарёв Фёдор Фёдорович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close