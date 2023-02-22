Бочкарёва (Софонова) Екатерина Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
21.04.1909
Сын: Бочкарёв Александр Фёдорович
Отец ребёнка: Бочкарёв Фёдор Фёдорович
Рождение ребёнка
13.12.1914
Сын: Бочкарёв Константин Фёдорович
Отец ребёнка: Бочкарёв Фёдор Фёдорович
Рождение ребёнка
02.02.1918
Отец ребёнка: Бочкарёв Фёдор Фёдорович
Рождение ребёнка
16.08.1920
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Бочкарёв Фёдор Фёдорович
Рождение ребёнка
1924
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Бочкарёв Фёдор Фёдорович
Смерть
Неизвестно