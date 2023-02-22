Бочкарёв Константин Фёдорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.12.1914
Дата смерти16.09.1981
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.12.1914
Рождение ребёнка
18.07.1941
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Бочкарёва Антонина Михайловна
Рождение ребёнка
11.08.1948
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Бочкарёва Антонина Михайловна
Работа или профессия
Неизвестно
Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Шофер
Смерть
16.09.1981