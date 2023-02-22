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Бочкарёв Константин Фёдорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.12.1914

Дата смерти

16.09.1981

Пол

Мужской

Отец

Около 1888 г.р.

Мать

Дети

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Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.12.1914

Отец: Бочкарёв Фёдор Фёдорович

Мать: Бочкарёва Екатерина Павловна

Рождение ребёнка
18.07.1941

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Бочкарёва Антонина Михайловна

Рождение ребёнка
11.08.1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Бочкарёва Антонина Михайловна

Работа или профессия
Неизвестно
Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Шофер
Смерть
16.09.1981
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