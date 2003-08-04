Бочкарёв Павел Фёдорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.02.1918
Дата смерти04.08.2003
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.02.1918
Рождение ребёнка
18.07.1942
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Бочкарёва Клавдия Осиповна
Рождение ребёнка
02.10.1948
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Бочкарёва Клавдия Осиповна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
04.08.2003
Похороны
Неизвестно