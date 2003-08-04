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Бочкарёв Павел Фёдорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.02.1918

Дата смерти

04.08.2003

Пол

Мужской

Отец

Около 1888 г.р.

Мать

Жена

Дети

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Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.02.1918

Отец: Бочкарёв Фёдор Фёдорович

Мать: Бочкарёва Екатерина Павловна

Рождение ребёнка
18.07.1942

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Бочкарёва Клавдия Осиповна

Рождение ребёнка
02.10.1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Бочкарёва Клавдия Осиповна

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бочкарёва Клавдия Осиповна

Смерть
04.08.2003
Похороны
Неизвестно
Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
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