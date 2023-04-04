Челышев Василий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиОколо 1910
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Челышев Семен (Симеон?)
Мать: ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Челышева Анна
Рождение ребёнка
1881
Дочь: Ларионова (Челышева) Лидия
Мать ребёнка: Челышева Анна
Рождение ребёнка
1884
Дочь: (Челышева) Мария
Мать ребёнка: Челышева Анна
Рождение ребёнка
1886
Дочь: (Челышева) Евгения
Мать ребёнка: Челышева Анна
Рождение ребёнка
1887
Сын: Челышев Павел
Мать ребёнка: Челышева Анна
Рождение ребёнка
1898
Дочь: Миленина (Челышева) Анна
Мать ребёнка: Челышева Анна
Рождение ребёнка
1900
Сын: Челышев Глеб
Мать ребёнка: Челышева Анна
Смерть
Около 1910