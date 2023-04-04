Челышев Василий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Челышев Василий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Около 1910

Пол

Мужской

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Челышев Семен (Симеон?)

Мать: ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Челышева Анна

Рождение ребёнка
1881

Дочь: Ларионова (Челышева) Лидия

Мать ребёнка: Челышева Анна

Рождение ребёнка
1884

Дочь: (Челышева) Мария

Мать ребёнка: Челышева Анна

Рождение ребёнка
1886

Дочь: (Челышева) Евгения

Мать ребёнка: Челышева Анна

Рождение ребёнка
1887

Сын: Челышев Павел

Мать ребёнка: Челышева Анна

Рождение ребёнка
1898

Дочь: Миленина (Челышева) Анна

Мать ребёнка: Челышева Анна

Рождение ребёнка
1900

Сын: Челышев Глеб

Мать ребёнка: Челышева Анна

Смерть
Около 1910

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