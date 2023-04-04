Челышева Анна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1860
Дата смерти29.05.1942
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Челышев Василий
Рождение ребёнка
1881
Дочь: Ларионова (Челышева) Лидия
Отец ребёнка: Челышев Василий
Рождение ребёнка
1884
Дочь: (Челышева) Мария
Отец ребёнка: Челышев Василий
Рождение ребёнка
1886
Дочь: (Челышева) Евгения
Отец ребёнка: Челышев Василий
Рождение ребёнка
1887
Сын: Челышев Павел
Отец ребёнка: Челышев Василий
Рождение ребёнка
1898
Дочь: Миленина (Челышева) Анна
Отец ребёнка: Челышев Василий
Рождение ребёнка
1900
Сын: Челышев Глеб
Отец ребёнка: Челышев Василий
Смерть
29.05.1942