Челышева Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Челышева Анна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1860

Дата смерти

29.05.1942

Пол

Женский

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Челышев Василий

Рождение ребёнка
1881

Дочь: Ларионова (Челышева) Лидия

Отец ребёнка: Челышев Василий

Рождение ребёнка
1884

Дочь: (Челышева) Мария

Отец ребёнка: Челышев Василий

Рождение ребёнка
1886

Дочь: (Челышева) Евгения

Отец ребёнка: Челышев Василий

Рождение ребёнка
1887

Сын: Челышев Павел

Отец ребёнка: Челышев Василий

Рождение ребёнка
1898

Дочь: Миленина (Челышева) Анна

Отец ребёнка: Челышев Василий

Рождение ребёнка
1900

Сын: Челышев Глеб

Отец ребёнка: Челышев Василий

Смерть
29.05.1942

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