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Челышев Глеб
Челышев Глеб
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1900
Дата смерти
1919
Пол
Мужской
Отец
Челышев Василий
Мать
Челышева Анна
1860 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЮГ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1900
Отец:
Челышев Василий
Мать:
Челышева Анна
Смерть
1919
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