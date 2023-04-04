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(Челышева) Евгения
(Челышева) Евгения
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1886
Дата смерти
1975
Пол
Женский
Отец
Челышев Василий
Мать
Челышева Анна
1860 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЮГ
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События
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Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
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Место
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Рождение
1886
Отец:
Челышев Василий
Мать:
Челышева Анна
Смерть
1975
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