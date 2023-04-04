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(Челышева) Евгения

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1886

Дата смерти

1975

Пол

Женский

Отец

Мать

1860 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886

Отец: Челышев Василий

Мать: Челышева Анна

Смерть
1975