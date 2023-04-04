Ларионова (Челышева) Лидия
Место рожденияНе указано
Дата рождения1881
Дата смерти08.07.1971
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881
Отец: Челышев Василий
Мать: Челышева Анна
Рождение ребёнка
1908
Сын: Ларионова Валентин
Отец ребёнка: Ларионов Алексей
Бракосочетание
1909
Муж: Ларионов Алексей
Рождение ребёнка
12.04.1915
Дочь: (Ларионова) Александра
Отец ребёнка: Ларионов Алексей
Рождение ребёнка
06.09.1916
Дочь: (Ларионова) Наталья
Отец ребёнка: Ларионов Алексей
Смерть
08.07.1971