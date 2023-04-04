Ларионова (Челышева) Лидия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ларионова (Челышева) Лидия

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1881

Дата смерти

08.07.1971

Пол

Женский

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881

Отец: Челышев Василий

Мать: Челышева Анна

Рождение ребёнка
1908

Сын: Ларионова Валентин

Отец ребёнка: Ларионов Алексей

Бракосочетание
1909

Муж: Ларионов Алексей

Рождение ребёнка
12.04.1915

Дочь: (Ларионова) Александра

Отец ребёнка: Ларионов Алексей

Рождение ребёнка
06.09.1916

Дочь: (Ларионова) Наталья

Отец ребёнка: Ларионов Алексей

Смерть
08.07.1971

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