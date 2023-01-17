Бугаева (Овчарова) Наталья Алексеевна
Место рождения
Дата рождения18.08.1907
Дата смерти02.06.1960
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.08.1907
Отец: Овчаров Алексей
Мать: Овчарова Софья Петровна
Рождение ребёнка
20.03.1931
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Стасенко Фёдор
Бракосочетание
1937
Кривоносово, Россошанский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Стасенко Фёдор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Бугаев Григорий Антонович
Смерть
02.06.1960