Бугаева (Овчарова) Наталья Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бугаева (Овчарова) Наталья Алексеевна

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Место рождения

Васильевка, Кантемировский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

18.08.1907

Дата смерти

02.06.1960

Пол

Женский

Отец

Мать

1879 г.р.

Муж

Дети

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Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.08.1907

Отец: Овчаров Алексей

Мать: Овчарова Софья Петровна

Васильевка, Кантемировский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
20.03.1931

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Стасенко Фёдор

Васильевка, Кантемировский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
1937

Муж: Бугаев Григорий Антонович

Кривоносово, Россошанский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Стасенко Фёдор

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бугаев Григорий Антонович

Смерть
02.06.1960
Васильевка, Кантемировский муниципальный район, Воронежская область
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