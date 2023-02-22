Стасенко Фёдор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Стасенко Фёдор

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1907 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.03.1931

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Бугаева Наталья Алексеевна

Васильевка, Кантемировский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бугаева Наталья Алексеевна

Смерть
Неизвестно
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