Овчарова (Овчаров) Софья Петровна
Место рождения
Дата рождения1879
Дата смерти1958
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
22.04.1904
Дочь: Левченко Александра Алексеевна
Отец ребёнка: Овчаров Алексей
Рождение ребёнка
18.08.1907
Дочь: Бугаева Наталья Алексеевна
Отец ребёнка: Овчаров Алексей
Васильевка, Кантемировский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1910
Сын: Овчаров Григорий Алексеевич
Отец ребёнка: Овчаров Алексей
Рождение ребёнка
10.01.1913
Отец ребёнка: Овчаров Алексей
Рождение ребёнка
15.07.1926
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Овчаров Алексей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Овчаров Алексей Алексеевич
Отец ребёнка: Овчаров Алексей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Овчаренко Надежда Алексеевна
Отец ребёнка: Овчаров Алексей
Смерть
1958
Челябинск, Челябинский, Челябинская область