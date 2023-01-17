Овчарова (Овчаров) Софья Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Овчарова (Овчаров) Софья Петровна

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Место рождения

Кривоносово, Россошанский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

1879

Дата смерти

1958

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879

Отец: не указан

Мать: не указана

Кривоносово, Россошанский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
22.04.1904

Дочь: Левченко Александра Алексеевна

Отец ребёнка: Овчаров Алексей

Кривоносово, Россошанский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
18.08.1907

Дочь: Бугаева Наталья Алексеевна

Отец ребёнка: Овчаров Алексей

Васильевка, Кантемировский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1910

Сын: Овчаров Григорий Алексеевич

Отец ребёнка: Овчаров Алексей

Кривоносово, Россошанский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
10.01.1913

Сын: Овчаров Фёдор Алексеевич

Отец ребёнка: Овчаров Алексей

Кривоносово, Россошанский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
15.07.1926

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Овчаров Алексей

Кривоносово, Россошанский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Овчаров Алексей Алексеевич

Отец ребёнка: Овчаров Алексей

Кривоносово, Россошанский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Овчаренко Надежда Алексеевна

Отец ребёнка: Овчаров Алексей

Кривоносово, Россошанский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
1958
Челябинск, Челябинский, Челябинская область
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