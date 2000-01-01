Бугаев Григорий Антонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБугаев Григорий Антонович

Бугаев Григорий Антонович

avatar

Место рождения

х. Поддубное Россошанский р-он Воронежской области

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1877 г.р.

Мать

Не указана

Жена

1907 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Бугаев Антон Ахрисанович

Мать: не указана

х. Поддубное Россошанский р-он Воронежской области
Бракосочетание
1937

Жена: Бугаева Наталья Алексеевна

с. Кривоносово Россошанского р-она Воронежской обл
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Бугаева Наталья Алексеевна

Смерть
Неизвестно
Причина смерти: На войне
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close