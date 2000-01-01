Бугаев Григорий Антонович
Место рождениях. Поддубное Россошанский р-он Воронежской области
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Бугаев Антон Ахрисанович
Мать: не указана
х. Поддубное Россошанский р-он Воронежской области
Бракосочетание
1937
с. Кривоносово Россошанского р-она Воронежской обл
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Бугаева Наталья Алексеевна
Смерть
Неизвестно
Причина смерти: На войне