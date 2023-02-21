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ГлавнаяЛюдиОвчаров Алексей

Овчаров Алексей

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.04.1904

Дочь: Левченко Александра Алексеевна

Мать ребёнка: Овчарова Софья Петровна

Кривоносово, Россошанский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
18.08.1907

Дочь: Бугаева Наталья Алексеевна

Мать ребёнка: Овчарова Софья Петровна

Васильевка, Кантемировский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1910

Сын: Овчаров Григорий Алексеевич

Мать ребёнка: Овчарова Софья Петровна

Кривоносово, Россошанский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
10.01.1913

Сын: Овчаров Фёдор Алексеевич

Мать ребёнка: Овчарова Софья Петровна

Кривоносово, Россошанский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
15.07.1926

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Овчарова Софья Петровна

Кривоносово, Россошанский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Овчаров Алексей Алексеевич

Мать ребёнка: Овчарова Софья Петровна

Кривоносово, Россошанский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Овчаренко Надежда Алексеевна

Мать ребёнка: Овчарова Софья Петровна

Кривоносово, Россошанский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно
Кривоносово, Россошанский муниципальный район, Воронежская область
Похороны
Неизвестно
неизвестно
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