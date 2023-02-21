Овчаров Алексей
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
22.04.1904
Дочь: Левченко Александра Алексеевна
Мать ребёнка: Овчарова Софья Петровна
Рождение ребёнка
18.08.1907
Дочь: Бугаева Наталья Алексеевна
Мать ребёнка: Овчарова Софья Петровна
Васильевка, Кантемировский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1910
Сын: Овчаров Григорий Алексеевич
Мать ребёнка: Овчарова Софья Петровна
Рождение ребёнка
10.01.1913
Мать ребёнка: Овчарова Софья Петровна
Рождение ребёнка
15.07.1926
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Овчарова Софья Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Овчаров Алексей Алексеевич
Мать ребёнка: Овчарова Софья Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Овчаренко Надежда Алексеевна
Мать ребёнка: Овчарова Софья Петровна
Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно
неизвестно