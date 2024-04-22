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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Именной список лиц первой категории, подлежащих наделению землей в слободе Кривоносовой, Ново-Белянской волости Богучарского уезда. 1920 г. // Гос. архив Воронежской обла Показать все
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
778Кривоносова (Студенка), слоб. каз.на протоке Студенце.962729010951155Церковь православная. Ярмарка.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
417. Кривоносово (Студенка), слобода бывшая государственная, дворов 348, жителей 2656, 2 церкви православных, школа, лавка, 34 ветряные мельницы, 4 ярмарки
Населенные места Воронежской губернии 1900 года
record_text№ТипОбществоДворовНаселение
Кривоносова (Студеновское).5244слободаКривоносовского.4492867
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
7759Кривоносовосело49°55'с.ш.39°15'в.д.M-37-079
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
20647424101с Кривоносовосело