Коршунова (Климакова) Марфа Федотовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коршунова (Климакова) Марфа Федотовна

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Место рождения

Чернава, Милославский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

12.07.1912

Дата смерти

1993

Пол

Женский

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.07.1912

Отец: Климаков Федот Федотович

Мать: Александра

Чернава, Милославский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
17.10.1932

Дочь: Лютова Нина Николаевна

Отец ребёнка: Коршунов Николай Филиппович

Ликино-Дулёво, Ликино-Дулёво, Московская область
Рождение ребёнка
1937

Дочь: Жохова Раиса Николаевна

Отец ребёнка: Коршунов Николай Филиппович

Рождение ребёнка
1938

Сын: Коршунов Геннадий Николаевич

Отец ребёнка: Коршунов Николай Филиппович

Рождение ребёнка
12.06.1940

Сын: Коршунов Виктор Николаевич

Отец ребёнка: Коршунов Николай Филиппович

Рождение ребёнка
04.10.1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Коршунов Николай Филиппович

Смерть
1993
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