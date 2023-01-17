Коршунова (Климакова) Марфа Федотовна
Место рождения
Дата рождения12.07.1912
Дата смерти1993
ПолЖенский
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.07.1912
Отец: Климаков Федот Федотович
Мать: Александра
Рождение ребёнка
17.10.1932
Дочь: Лютова Нина Николаевна
Отец ребёнка: Коршунов Николай Филиппович
Ликино-Дулёво, Ликино-Дулёво, Московская область
Рождение ребёнка
1937
Дочь: Жохова Раиса Николаевна
Отец ребёнка: Коршунов Николай Филиппович
Рождение ребёнка
1938
Сын: Коршунов Геннадий Николаевич
Отец ребёнка: Коршунов Николай Филиппович
Рождение ребёнка
12.06.1940
Сын: Коршунов Виктор Николаевич
Отец ребёнка: Коршунов Николай Филиппович
Рождение ребёнка
04.10.1948
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Коршунов Николай Филиппович
Смерть
1993