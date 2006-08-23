Коршунов Виктор Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКоршунов Виктор Николаевич

Коршунов Виктор Николаевич

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.06.1940

Дата смерти

23.08.2006

Пол

Мужской

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.06.1940

Отец: Коршунов Николай Филиппович

Мать: Коршунова Марфа Федотовна

Рождение ребёнка
11.03.1977

Сын: Коршунов Альберт Викторович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
23.08.2006
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close