Коршунов Виктор Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.06.1940
Дата смерти23.08.2006
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.06.1940
Рождение ребёнка
11.03.1977
Сын: Коршунов Альберт Викторович
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
23.08.2006