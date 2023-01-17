Коршунов Николай Филиппович
Место рождения
Дата рождения?.09.1910
Дата смерти14.09.1960
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.09.1910
Отец: Коршунов Филипп
Мать: Ирина
Рождение ребёнка
17.10.1932
Дочь: Лютова Нина Николаевна
Мать ребёнка: Коршунова Марфа Федотовна
Рождение ребёнка
1937
Дочь: Жохова Раиса Николаевна
Мать ребёнка: Коршунова Марфа Федотовна
Рождение ребёнка
1938
Сын: Коршунов Геннадий Николаевич
Мать ребёнка: Коршунова Марфа Федотовна
Рождение ребёнка
12.06.1940
Сын: Коршунов Виктор Николаевич
Мать ребёнка: Коршунова Марфа Федотовна
Рождение ребёнка
04.10.1948
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Коршунова Марфа Федотовна
Смерть
14.09.1960