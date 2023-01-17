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Коршунов Николай Филиппович

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Место рождения

Ликино-Дулёво, Ликино-Дулёво, Московская область

Дата рождения

?.09.1910

Дата смерти

14.09.1960

Пол

Мужской

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.09.1910

Отец: Коршунов Филипп

Мать: Ирина

Ликино-Дулёво, Ликино-Дулёво, Московская область
Рождение ребёнка
17.10.1932

Дочь: Лютова Нина Николаевна

Мать ребёнка: Коршунова Марфа Федотовна

Ликино-Дулёво, Ликино-Дулёво, Московская область
Рождение ребёнка
1937

Дочь: Жохова Раиса Николаевна

Мать ребёнка: Коршунова Марфа Федотовна

Рождение ребёнка
1938

Сын: Коршунов Геннадий Николаевич

Мать ребёнка: Коршунова Марфа Федотовна

Рождение ребёнка
12.06.1940

Сын: Коршунов Виктор Николаевич

Мать ребёнка: Коршунова Марфа Федотовна

Рождение ребёнка
04.10.1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Коршунова Марфа Федотовна

Смерть
14.09.1960
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