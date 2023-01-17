Ирина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
?.09.1910
Сын: Коршунов Николай Филиппович
Отец ребёнка: Коршунов Филипп
Ликино-Дулёво, Ликино-Дулёво, Московская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Тихонова Полина Филипповна
Отец ребёнка: Коршунов Филипп
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ольга Филипповна
Отец ребёнка: Коршунов Филипп
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Груба Вера Филипповна
Отец ребёнка: Коршунов Филипп
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Чернова Мария Филипповна
Отец ребёнка: Коршунов Филипп
Смерть
Неизвестно