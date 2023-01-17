Ирина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИрина

Ирина

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
?.09.1910

Сын: Коршунов Николай Филиппович

Отец ребёнка: Коршунов Филипп

Ликино-Дулёво, Ликино-Дулёво, Московская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тихонова Полина Филипповна

Отец ребёнка: Коршунов Филипп

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ольга Филипповна

Отец ребёнка: Коршунов Филипп

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Груба Вера Филипповна

Отец ребёнка: Коршунов Филипп

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Чернова Мария Филипповна

Отец ребёнка: Коршунов Филипп

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close