Коршунов Филипп — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коршунов Филипп

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Коршунова) Ольга Филипповна

Мать ребёнка: Ирина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Чернова (Коршунова) Мария Филипповна

Мать ребёнка: Ирина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тихонова (Коршунова) Полина Филипповна

Мать ребёнка: Ирина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Груба (Коршунова) Вера Филипповна

Мать ребёнка: Ирина

Рождение ребёнка
?.09.1910

Сын: Коршунов Николай Филиппович

Мать ребёнка: Ирина

Ликино-Дулёво, Ликино-Дулёво, Московская область
Смерть
Неизвестно

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