Коршунов Филипп
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Коршунова) Ольга Филипповна
Мать ребёнка: Ирина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Чернова (Коршунова) Мария Филипповна
Мать ребёнка: Ирина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Тихонова (Коршунова) Полина Филипповна
Мать ребёнка: Ирина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Груба (Коршунова) Вера Филипповна
Мать ребёнка: Ирина
Рождение ребёнка
?.09.1910
Сын: Коршунов Николай Филиппович
Мать ребёнка: Ирина
Ликино-Дулёво, Ликино-Дулёво, Московская область
Смерть
Неизвестно