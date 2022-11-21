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Климаков Федот Федотович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1910

Сын: Климаков Андрей Федотович

Мать ребёнка: (Кузьмина) Александра

1909-1910
Рождение ребёнка
12.07.1912

Дочь: Коршунова (Климакова) Марфа Федотовна

Мать ребёнка: (Кузьмина) Александра

Чернава, Милославский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1914

Сын: Климаков Иван Федотович

Мать ребёнка: (Кузьмина) Александра

Чернава, Милославский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
Неизвестно

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