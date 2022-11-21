Климаков Федот Федотович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1910
Сын: Климаков Андрей Федотович
Мать ребёнка: (Кузьмина) Александра
1909-1910
Рождение ребёнка
12.07.1912
Дочь: Коршунова (Климакова) Марфа Федотовна
Мать ребёнка: (Кузьмина) Александра
Рождение ребёнка
1914
Мать ребёнка: (Кузьмина) Александра
Смерть
Неизвестно