(Кузьмина) Александра
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1918
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1910
Сын: Климаков Андрей Федотович
Отец ребёнка: Климаков Федот Федотович
1909-1910
Рождение ребёнка
12.07.1912
Дочь: Коршунова Марфа Федотовна
Отец ребёнка: Климаков Федот Федотович
Рождение ребёнка
1914
Отец ребёнка: Климаков Федот Федотович
Смерть
1918