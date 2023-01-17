(Кузьмина) Александра — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Кузьмина) Александра

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1918

Пол

Женский

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1910

Сын: Климаков Андрей Федотович

Отец ребёнка: Климаков Федот Федотович

1909-1910
Рождение ребёнка
12.07.1912

Дочь: Коршунова Марфа Федотовна

Отец ребёнка: Климаков Федот Федотович

Чернава, Милославский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1914

Сын: Климаков Иван Федотович

Отец ребёнка: Климаков Федот Федотович

Чернава, Милославский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
1918
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